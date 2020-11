Vaccin anti-Covid : l'Union européenne a déjà commandé 300 millions de doses

C. de la Guérivière, B. Cabourdin

C'est une livraison potentielle de 300 millions de doses de vaccin anti-Covid qui a été annoncée mercredi 11 novembre par la Commission européenne. Deux jours plus tôt, lundi 9 novembre, le groupe américain Pfizer et le laboratoire allemand BioNTech ont affirmé que leur vaccin, encore expérimental, était efficace "à 90 %" contre le Covid-19. Trois contrats de ce type ont déjà été signés par l'Union européenne : avec AstraZeneca, Johnson & Johnson (400 millions de doses chacun) et Sanofi-GSK (300 millions).



Les doses réparties entre chaque État membre

En parallèle, Bruxelles discute avec d'autres laboratoires américains (Moderna, CureVac, Novavax) pour s'assurer de recevoir des doses de leur vaccin s'il s'avérait probant. À terme, c'est la Commission européenne qui se chargera de répartir les doses entre chaque État membre. La Banque centrale européenne (BCE) avertit toutefois : même avec un vaccin, la reprise économique en zone euro risque d'être instable selon le rythme de déploiement des traitements.