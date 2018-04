Syrie : l\'OMS exige l\'accès aux victimes de l\'attaque de la ville de Douma

L'OMS exprime son indignation à propos de ce bombardement qui a provoqué des symptômes similaires à ceux causés par des substances toxiques.

"Nous devons tous nous indigner de ces informations et images horribles venues de Douma", où s'est produite l'attaque ce 7 avril, a déclaré dans un communiqué Peter Salama, chef des réponses d'urgence au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé. "L'OMS exige un accès immédiat et sans restriction à la zone pour soigner les personnes touchées, pour évaluer l'impact sur la santé et pour fournir une réponse complète de santé publique".

Citant des informations publiées par des organisations sanitaires locales à Douma (est de Damas), l'OMS a indiqué qu'"environ 500 patients présentaient des signes et des symptômes cohérents avec une exposition à des produits chimiques toxiques". "Il y avait des signes d'irritation grave des muqueuses, de problèmes respiratoires et de troubles du système nerveux chez les personnes exposées", selon le document.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France accusent le régime du président syrien Bachar al-Assad d'être responsable de cette attaque et font planer la menace d'une riposte militaire contre la Syrie. L'OMS a livré à des cliniques des médicaments capables de traiter certains types d'agents chimiques, via des convois humanitaires déployés en Syrie au cours des dernières années.

avec AFP