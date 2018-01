Sondage : 79% des Français croient à au moins une théorie du complot

Selon un récent sondage IFOP, 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. Par exemple, 48% pensent que les Africains seront bientôt majoritaires : la théorie du grand remplacement. Dans la rue, un homme interviewé estime même que 60% de la population française est musulmane.

Réchauffement climatique et industrie pharmaceutique

Près de 4 Français sur 10 ne sont pas certains que l'homme soit responsable du réchauffement climatique. Pour 32% des Français, le Sida a été créé en laboratoire et plus de la moitié des Français croient à un complot entre l'industrie pharmaceutique et le gouvernement. Pour certaines personnes interrogées dans la rue par un journaliste de l'émission Instant détox sur Franceinfo, "le programme des francs-maçons" serait "d'éliminer la population mondiale". Les extraits d'interviews ne visent pas à donner une image représentative de la population française.