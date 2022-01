Santé : vers une hausse des tarifs des mutuelles

En France, les mutuelles couvrent vos dépenses de santé mais elles coûtent de plus en plus cher, avec une augmentation de 3% cette année, selon une fédération, et même 7% à 10% de plus pour des mutuelles indépendantes. "Quand on a des salaires moyens, ça fait un sacré trou dans le budget", souligne un assuré interrogé. D’autres expliquent la garder malgré tout. "Demain, on ne sait jamais : j’ai un problème dentaire ou quoi que ce soit, je pourrai le faire avec ma mutuelle et je payerai moins cher", explique un passant.

Les consultations de dentistes en hausse en 2021

Les mutuelles expliquent ces hausses par un rattrapage des soins non réalisés pendant les confinements. En 2021, les consultations explosent, chez les dentistes notamment (+50%) ou bien pour les audioprothèses, multipliées par deux. Il n’y a pas eu de fortes augmentations concernant les soins optiques. L’an passé, la moitié des mutuelles avait déjà augmenté ses tarifs de presque 3%.