Santé : l’OMS tire la sonnette d’alarme au sujet de l’obésité

Marina Dupré est obèse, mais va subir une chirurgie afin de réduire son estomac. Elle fait partie des trois premiers patients du programme Baria-Up, lancé à Lyon (Rhône). Pendant cinq ans, ce programme d'accompagnement, financé intégralement par l'Assurance maladie, va suivre les patients. Sans suivi, de nombreux patients opérés reprennent du poids, dans les deux ans après l'opération. "Il y a une perte de poids qui va être massive (…) mais ça, c'est quand ça se passe bien", détaille Bérénice Segrestin, endocrinologue.

23% de la population adulte est obèse

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’obésité touche six adultes sur dix en Europe. Elle atteint 23% de la population adulte, soit deux fois plus de monde qu’il y a 40 ans. En cause, un mode de vie trop sédentaire, l’essor de la restauration rapide et les produits ultra-transformés. Des associations veulent d'ailleurs surtaxer ces aliments nocifs.