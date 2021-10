Santé : les orthoptistes pourraient bientôt prescrire des lunettes

L'orthoptiste, personnel paramédical, est un spécialiste des yeux formé pendant trois ans pour assurer les dépistages, les rééducations ainsi que les réadaptations. Le gouvernement veut ajouter une compétence : la première prescription de lunettes ou de lentilles. Une solution pour les patients sans rendez-vous, selon Mélanie Ordines, orthoptiste à Marseille (Bouches-du-Rhône) et présidente du syndicat des orthoptistes (SNAO). "Aujourd'hui, il vaut mieux qu'ils viennent chez nous et qu'on détecte quelque chose plutôt qu'ils ne viennent chez personne, explique-t-elle. S'il y a un examen qui n'est pas bon, ou si la puissance des lunettes à prescrire est trop importante, on l'envoie chez l'ophtalmologue."



La colère des ophtalmologistes

L'objectif du gouvernement est d'améliorer l'accès aux soins et de limiter les délais d'attente. Selon une étude de 2018, pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste, il faut en moyenne 80 jours. Pour un quart des demandes, le délai grimpe à 110 jours. La mesure provoque la colère des ophtalmologistes, pour qui le rôle du médecin est essentiel. Ces derniers soulèvent un autre argument : les délais d'attente ont beaucoup diminué ces dernières années. Si la loi est votée, des décrets d'application devraient encadrer les nouvelles prescriptions des orthoptistes : seulement des petites corrections et pour une tranche d'âge limitée.

