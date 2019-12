Santé : le 113 prochain numéro pour les urgences ?

Le 113 pour remplacer l'actuel 15 ? "C'est ce que propose le rapport remis hier à la ministre de la Santé. Pour le SAMU, fini le 15, mais aussi le 116 et le 117, moins connus, mais permettant aujourd'hui de trouver un médecin de garde", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud. "En parallèle de ce numéro santé (113), on garderait un numéro secours : le 112 pour appeler les pompiers, la police ou les gendarmes", indique la journaliste.

Un assistant de régulation médicale répondra

Qui répondra ? "C'est un assistant de régulation médicale qui vous répondra pour un premier tri rapide. Là selon l'urgence plusieurs options seront possibles. La première pour les cas les plus graves on enverra le SMUR (service mobile d'urgence). Si vous n'avez pas besoin d'aller aux urgences on pourra vous redirigez vers un généraliste pour une consultation sans rendez-vous non programmée en maison médicale, par exemple. Et puis on pourra aussi vous proposer une téléconsultation", affirme Frédérique Prabonnaud. Pour l'instant ce n'est qu'une proposition faite à la ministre de la Santé, il y aura plus de précisions sur ce numéro en janvier prochain.

Le JT

Les autres sujets du JT