Santé : faut-il dérembourser l'homéopathie ?

Quand on veut soigner un patient, il y a les médicaments classiques et les médecines dites alternatives comme l'homéopathie. Les Français sont parmi les Européens, ceux qui en consomment le plus. Le problème, c'est que leur efficacité fait débat. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, affirmait en mai dernier sur France Inter que ce médicament était remboursé sans aucune évaluation scientifique. La Haute autorité de santé devra se prononcer début 2019 : doit-on dérembourser l'homéopathie ? "Moi je peux vous apporter un petit plus, pour éviter les effets indésirables, pour diminuer les troubles", explique Alain Sarembaud, médecin homéopathe.

Des pétitions demandent de ne pas dérembourser l'homéopathie

Mais ces médicaments sont-ils efficaces ? Plusieurs études montrent le contraire. Pour autant, selon le médecin Bruno Falissard, il ne faut pas négliger l'efficacité psychologique de l'homéopathie : le fameux effet placébo. En attendant le verdict de la Haute autorité de santé, plusieurs pétitions demandant de ne pas dérembourser ces médicaments ont été lancées en ligne.

