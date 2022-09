Santé : bientôt des consultations gratuites à trois étapes clé de la vie des Français

C. Guyon, E. Bach, D. Bonnet, A. Zouioueche, J.-B. Robert

Trois consultations préventives gratuites seront bientôt proposées aux Français. Dès 2023, ils pourront consulter à trois âges clé de leur vie d'adulte : à 25 ans pour un suivi vaccinal et un dépistage d'éventuelles addictions, à 45 ans pour dépister précocement certains cancers, et à 65 ans, pour prévenir la perte d'autonomie. L'objectif est d'anticiper, pour davantage d'efficacité.



"Prévenir, c'est toujours mieux que guérir"

"C'est intéressant à deux points de vue. Le premier, c'est que ça va permettre une meilleure santé, car prévenir, c'est toujours mieux que guérir. Et le deuxième, c'est un intérêt économique, car prendre en charge tôt une maladie coûte toujours moins cher que de la prendre en charge tard", commente le médecin et journaliste Damien Mascret. Pour le gouvernement, il s'agit surtout d'attirer les patients les plus en marge du système de santé. Selon le Dr. Arnaud Saada, médecin généraliste, la mesure sera toutefois difficile à mettre en œuvre. Pour lui, le problème est avant tout celui "de l'accès aux soins", lié au manque de médecins.