Présidentielle 2022 : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour la santé ?

Parmi les priorités d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, figure la lutte contre les déserts médicaux. La candidate du Rassemblement national propose ainsi des incitations financières pour les médecins situés dans les zones sous tension, ou encore le développement de la téléconsultation. Quant au président sortant, il propose une quatrième année d'internat dans les zones rurales, et la possibilité pour les infirmiers et pharmaciens de pratiquer des actes simples.

Donner plus de responsabilités aux paramédicaux

"La majorité des infirmiers que je croise, notamment en libéral, n'ont même pas le temps de faire leurs propres tâches, donc leur déléguer d'autres tâches, je veux bien mais s'ils n'arrivent pas déjà à faire ce qu'on leur demande, leur demander d'autres choses, ça va être compliqué", estime Wilfried Sammut, médecin et délégué de l'Association des médecins urgentistes de France. Concernant l'hôpital public, Marine Le Pen propose d'augmenter le salaire des infirmiers à hauteur de 10% pour rendre le métier plus attractif. Emmanuel Macron veut de son côté diminuer les charges administratives et donner plus de responsabilités aux paramédicaux, comme les pharmaciens ou les sage-femmes. Les deux candidats entendent également mettre l'accent sur la formation et augmenter le nombre de places disponibles, mais impossible de former plus de médecins sans repenser le parcours universitaire, selon l'Association des médecins urgentistes de France.