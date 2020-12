Noël : le gouvernement recommande six adultes à table

Pas de trêve de Noël pour le coronavirus. Le couvre-feu est levé pour la soirée du réveillon, mais le gouvernement recommande de ne pas être plus de six adultes autour de la table. Une idée qui passe plutôt bien auprès des Français rencontrés par France Télévisions, vendredi 4 décembre. "On se répartit entre différentes familles, on fait chacun Noël de son côté", explique une riveraine.



Tenir compte de la crise sanitaire

"Nous avons décidé de rester tous les deux seuls pour ne pas prendre le risque avec nos enfants qui pourraient nous amener le Covid, parce qu'ils travaillent et ont des contacts à l'extérieur", rapporte un homme âgé au micro de France Télévisions. Certains ne verront pas de différence, c'est le cas de cette passante : "On est une toute petite famille, pour nous il n'y aura pas de différence, sinon le masque". Pas de grandes tablées cette année, il faudra tenir compte de la crise sanitaire.

