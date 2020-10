Mutuelles : pourquoi les tarifs sont-ils en hausse ?

Se soigner coûte de plus en plus cher. Les prix des mutuelles ont augmenté cette année, ce qui n'a pas échappé aux assurés. Les seniors sont les plus touchés par cette hausse : un couple âgé de 60 ans paie en moyenne 2 871 € par an contre 2560 € en 2019. En cause, la mise en place du reste à charge zéro : les soins dentaires ou encore les lunettes sont désormais remboursés intégralement par la Sécurité sociale et les mutuelles.

Les taxes du gouvernement en cause

La crise sanitaire n'est pas exempte de tout reproche dans cette hausse. Le gouvernement va taxer les complémentaires santé : 1,5 milliard d'euros sur deux ans au nom des efforts économique pour lutter contre la crise. Ces hausses sont d'autant plus douloureuses que les Français ne payent pas le même montant. À Paris, notre couple de 60 ans débourse 3247 €/an en moyenne pour seulement 2169 €/an s'il vivait en Moselle. Les dépassements d'honoraires sont souvent plus élevés dans les grandes villes. Les mutuelles, elles, contestent ces chiffres et assurent que les cotisations suivent simplement l'évolution des dépenses de santé.

