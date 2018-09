Médecine : l'union fait la force !

Dans l'Héraut, une maison de santé accueille neuf médecins généralistes et des spécialistes, tous regroupés pour faciliter le parcours des patients. La proximité facilite l'échange d'informations médicales et les patients y trouvent leur compte. "Pour nous c'est l'idéal parce qu'ils sont tous en réseau", témoigne l'un d'entre eux. Pourtant, le médecin généraliste Bertrand Billet trouve cette collaboration insuffisante. Il voudrait élargir l'échange d'informations aux autres acteurs médicaux, comme le personnel hospitalier du département. Faire circuler l'information plus facilement entre par exemple l'infirmière, le médecin généraliste et le chirurgien, cela existe déjà.

Une application pour transmettre le dossier du patient

Nathalie Charbonnier est sage-femme et depuis deux ans, son métier a changé grâce à une application. Tout le dossier médical d'une patiente arrive directement sur son téléphone en quelques secondes. Un gain de temps considérable pour le professionnel de santé, et un meilleur parcours de soin pour le patient. 800 professionnels utilisent aujourd'hui ce système dans l'Essonne. Le plan santé que le gouvernement doit annoncer devrait favoriser ce genre de dispositif.

