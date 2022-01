Conditions de vie dans les Ehpad : "Il y a une maltraitance quasi institutionnelle, généralisée", dénonce Philippe Juvin

Le conseiller santé de Valérie Pécresse pour la présidentielle assure que, si la candidate LR est élue, des "critères de qualité seront édités" et "ceux qui ne les suivent pas seront fermés".

"Il y a une maltraitance quasi institutionnelle, généralisée", dénonce ce dimanche sur franceinfo Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris et conseiller santé de Valérie Pécresse pour la campagne présidentielle, après les révélations sur les conditions de vie des résidents dans les Ehpad du groupe Orpéa. "Il faut revoir totalement le système des Ehpad en France, qui est maltraitant. On a en France un ratio de six soignants pour dix patients, il faut qu’on passe à huit sur dix".

>>> Maisons de retraite privées : "La maltraitance existe" chez Orpéa "encore plus que dans les autres Ehpad", dénonce un cadre infirmier

Pour Philippe Juvin, "on ne fait pas de fric sur des personnes âgées qui sont vulnérables. Nous éditerons des critères de qualité et ceux qui ne les suivent pas seront fermés", assure celui qui conseille la candidate LR pour la présidentielle sur les questions de santé. "Dans le nom Ehpad : le mot hébergement est choquant, parce que je pense qu'il faut créer des domiciles. On n'héberge pas, ce sont des domiciles(...) En théorie dans un Ehpad, vous êtes chez vous. Eh bien vous n'avez pas le droit de fumer, de boire, d'avoir un chat", assure Philippe Juvin.

Révélations sur les EHPAD ➡️ “Il faut revoir totalement le système des EHPAD en France, qui est maltraitant. On a en France un ratio de 6 soignants pour 10 patients, il faut qu’on passe à 8 sur 10” selon le conseiller santé de Valérie Pécresse. pic.twitter.com/XgwF4ZyumC — franceinfo (@franceinfo) January 30, 2022

"Vous vous rendez compte qu'il y a des Ehpad dans lesquels quand vous essayez de savoir combien de douches sont données par semaine aux résidents, en réalité vous n'arrivez pas à le savoir", dénonce Philippe Juvin, qui évoque ce cas : "j'ai un exemple précis d'une douche toutes les cinq semaines."

Concernant les révélations dans le livre Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, sur la proximité de Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé, avec la société privée Orpéa mise en cause, Philippe Juvin "pense qu'on fait un mauvais procès à Xavier Bertrand. Dans ce cas-là il faut reprendre tous les ministres de la Santé depuis que le concept des Ehpad a été inventé."