La taxe pour les rendez-vous médicaux non-honorés est une mesure de "culpabilisation", dénonce France Assos Santé, qui représente les usagers

La taxe "lapin" de 5 euros, confirmée par Gabriel Attal samedi, n'est pas une mesure de "responsabilisation des patients, mais bien une mesure de culpabilisation", dénonce dimanche 7 avril sur franceinfo Gérard Raymond, le président de France Assos Santé, qui représente les usagers du système de santé.

Gérard Raymond se dit "plus que jamais opposé" à cette taxe, car d'après lui, le médecin "regardera à la fin du mois et se dira 'il me manque quelques sous, donc je vais faire des déclarations de 'lapins'". "Ça ne paraît pas très sérieux", commente-t-il. Selon lui, les rendez-vous non honorés s'expliquent en partie par la longueur du délai avant d'obtenir un rendez-vous. "On aimerait bien qu'il y ait plus de transparence, de clairvoyance et d'échanges", avant d'annoncer des mesures.

Gérard Raymond est aussi revenu sur la mesure qui sera expérimentée dans plusieurs départements, et qui permettra aux patients d'avoir accès directement aux spécialistes, sans avoir besoin de passer par un généraliste pour l'ordonnance. "Pour le kiné, je veux bien qu'on essaie et qu'on le regarde", abonde-t-il. "Mais pour d'autres spécialistes, où il faut [attendre] un an, ça ne va pas changer grand-chose à l'organisation des soins, et à la réponse immédiate des besoins populationnels que nous avons en matière de santé", conclut-il.