L\'Ordre des médecins s\'oppose au boycott des hôpitaux par les intérimaires

Les médecins intérimaires ont été appelés à boycotter les hôpitaux publics, pour protester contre le plafonnement de leur salaire. L’Ordre des médecins les appelle à "tenir compte de [leurs] responsabilités éthiques et déontologiques".

Fin mai, le Syndicat national des médecins remplaçants en hôpitaux (SNMRH) a appelé les intérimaires à "éviter" les hôpitaux publics, tenus d'appliquer depuis le 1er janvier un plafond de rémunération pour les praticiens intérimaires.

L'Ordre avait dans un premier temps fait savoir qu'il n'avait "pas vocation à intervenir dans une action collective de confrères mécontents d'une réglementation limitant leurs rémunérations". Mais la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a jugé la semaine dernière que le syndicat faisait preuve d'une "attitude irresponsable" et a enjoint les hôpitaux à "ne céder à aucune forme de chantage".

L’Ordre des médecins a finalement pris position ce 4 juin, par voie de communiqué. "Les médecins ont légitimement le droit de défendre collectivement leurs intérêts matériels", mais cela "ne peut les exonérer de leurs responsabilités éthiques et déontologiques", est-il déclaré. L'Ordre souligne que "le manque d'attractivité de la carrière de praticien hospitalier est parfaitement connu" et "ne saurait justifier" que des remplaçants décident "d'annuler des journées opératoires programmées parfois de longue date".



"Ces comportements, peu soucieux du devoir d'humanité envers les patients, sont susceptibles de nuire à leur prise en charge et déconsidèrent la profession", conclut l’Ordre.

avec AFP