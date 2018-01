L'espérance de vie des Français en bonne santé est de 64,1 ans pour les femmes et de 62,7 ans pour les hommes, selon une étude de la Drees publiée ce 16 janvier. L'espérance de vie "en bonne santé" des Français reste stable

Selon le dernier bilan démographique de l'Insee, publié ce 16 janvier, l'espérance de vie à la naissance a progressé pour les hommes à 79,5 ans en 2017 (+2,1 points par rapport à 2007). Elle est restée stable pour les femmes par rapport à 2016, à 85,3 ans (+0,9 point par rapport à 2007). Concernant "l'espérance de vie en bonne santé", elle est de 64,1 ans pour les femmes et 62,7 ans pour les hommes.

Ce dernier indicateur publié par la Drees mesure le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne. Cette mesure s'appuie sur les réponses à une question posée dans le cadre d'une enquête européenne (Statistics on income and living conditions) : "êtes-vous limité(e), depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement?".

Ces chiffres signifient que la proportion d'années vécues sans incapacité au sein de l'espérance de vie se situe autour de 80% pour les hommes et de 75% pour les femmes, ces dernières déclarant davantage de limitations fonctionnelles, légères ou fortes, dans les activités du quotidien, selon la Drees.

"Alors que la France occupe l'une des meilleures places en matière d'espérance de vie à la naissance, elle est assez proche de la moyenne européenne pour l'espérance de vie en bonne santé", observe la Drees.

avec AFP