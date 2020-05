Hôpitaux : les employés du privé mieux rémunérés que dans le public ?

Le personnel des hôpitaux publics est-il moins bien payé que celui dans le privé ? Une question sensible, alors que de nombreux professionnels du public ont récemment réclamé plus de moyens. "Pour les médecins, c’est difficile de comparer, car dans les hôpitaux privés, ce ne sont pas des salariés”, indique le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 heures. "Ils ont généralement le statut de libéral, sont payés à l’acte et peuvent toucher des dépassements d’honoraires." Résultat, leur rémunération est souvent très supérieure dans le privé, "de 40 à 60% dans certaines spécialités, comme la cardiologie ou en anesthésie", explique t-il.

Des salaires plus ou moins équivalents pour les infirmiers

Pour les infirmiers, c’est un peu différent. "Cela va peut-être à rebours d’une idée reçue, mais ils ne sont pas moins bien payés dans le public que dans le privé. Selon les dernières statistiques officielles, le salaire moyen est de 2 296 euros pour un infirmier dans le public, contre 2 124 euros dans le privé', détaille Jean-Paul Chapel.

Le JT

Les autres sujets du JT