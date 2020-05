Hôpitaux : le gouvernement annonce un plan santé et des augmentations de salaires

Dimanche 17 mai, le ministre de la Santé a annoncé qu'un plan santé allait être mis en place dès l'été, avec des revalorisations salariales pour les personnels soignants. Mais ces derniers restent méfiants. "On attend de voir concrètement ce qui va en découler", explique Valérie Laberger, infirmière aux urgences de l'hôpital de Colmar (Haut-Rhin). "Ce serait déjà un premier pas dans la reconnaissance de notre travail quotidien. c'est quelque chose qui est très attendu et qui a été demandé depuis plusieurs années", rappelle-t-elle.

Moins de fermetures de lits ?

Le salaire moyen des infirmières est l'un des plus bas en France, en comparaison des voisins notamment allemands et espagnols. Les syndicats demandent une hausse de 300 euros, mais aussi l'arrêt des fermetures de lits, qu'Olivier Véran a évoquées. "Il faut sortir du dogme de la fermeture de lits, ça c'est certain", a indiqué le ministre de la santé au JDD. Il propose aussi un débat sur les 35 heures pour que ceux qui le souhaitent travaillent plus.

