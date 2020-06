Hôpital : les soignants défilent de nouveau pour réclamer un meilleur soutien financier

Les personnels de santé sont toujours mobilisés. Plusieurs appels à manifester mardi 30 juin ont été lancés partout en France. Cette nouvelle mobilisation entend répondre aux déclarations du ministre de la Santé. Olivier Véran vient en effet de proposer une enveloppe de 300 millions d'euros pour revaloriser les salaires des médecins hospitaliers. Une somme jugée très insuffisante par les organisations représentatives qui revendiquent sept milliards d'euros.



Réunion programmée le 2 juillet

Les syndicats se basent sur les annonces du Ségur de la santé. Les personnels non-médicaux ont en effet reçu une promesse de six milliards d'euros. Ils sont toutefois beaucoup plus nombreux : 1,2 million de salariés dans la fonction publique hospitalière contre moins de 100 000 pour les praticiens. Une nouvelle réunion avec le ministre est programmée jeudi. Les conclusions du Ségur de la santé doivent être rendues au plus tard à la mi-juillet.

Le JT

Les autres sujets du JT