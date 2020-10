Hôpital : la rémunération des gardes des internes en médecine va augmenter de 25%

Quelque 30 000 internes en médecine doivent bénéficier de ce coup de pouce. Le gouvernement a publié samedi 31 octobre un arrêté revalorisant le montant des gardes effectuées la semaine et le week-end par ces étudiants. Cette décision, négociée dans le cadre du Ségur de la santé, entrera en vigueur dimanche 1er octobre.

Les internes en médecine percevaient jusqu'ici d'une indemnité forfaitaire de 119 euros brut pour chaque garde de nuit effectuée en semaine, et de 130 euros brut pour les gardes assurées le week-end et les jours fériés. À compter de dimanche, l'arrêté prévoit une hausse de ces rémunérations d'environ 25%. Ainsi, les gardes effectuées en semaine seront désormais payées sur la base d'un montant forfaitaire de 149 euros brut et de 163 euros brut pour les gardes réalisées le week-end et les jours fériés.

"Il s'agit de convaincre les jeunes à s'engager dans des études de médecine. Le décrochage des rémunérations en sortie d'étude est un véritable enjeu", explique le ministère de la Santé au Parisien (article payant).