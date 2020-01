Groupe Facebook de médecins injurieux envers des patients : "C'est horrible", estime la ministre de la Santé, "l'Ordre des médecins doit se saisir"

Un groupe Facebook privé de 11 000 médecins crée la polémique. Les praticiens échangent des photos et des commentaires injurieux à l'endroit de patients et patientes. Pour la ministre de la Santé, "Je suis allée voir les commentaires sur ce site, c'est horrible. Je pense que mes confrères ne s’honorent pas à ce type de commentaires. C'est totalement contraire à notre déontologie", a-t-elle réagi lundi 13 janvier sur franceinfo Agnès Buzyn, ministre des Solidarité et de la Santé.

Une "dérive"

"L'Ordre des médecins doit se saisir. C'est un enjeu de déontologie. On ne parle pas d'un malade en dehors de la consultation" a ajouté Agnès Buzyn. "Il faut instruire les dossiers, donc je ne peux pas vous donner comme ça une mesure que nous pourrions prendre face à cette dérive. Mais l'Ordre des médecins va intervenir", a-t-elle assuré.

La ministre a rappelé que l'Ordre des médecins était "indépendant" du ministère. "Ils doivent se saisir eux-mêmes. Je n'ai pas d'ordres à donner à l'Ordre des médecins", a-t-elle indiqué.