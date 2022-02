Endométriose : le gouvernement va "élargir très fortement les critères" d'accès à un "dispositif d'affection longue durée", selon Olivier Véran

Le ministre de la Santé souhaite que "plus une seule patiente avec une endométriose active, des symptômes qui nécessitent des soins et qui engendrent des coûts" ne soit "privée d'une affection longue durée".

"Nous allons élargir très fortement les critères" d'accès "au dispositif d'affection longue durée 31" pour les femmes souffrant d'endométriose, a indiqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce mercredi franceinfo. Pour lui, "plus une seule patiente avec une endométriose active, des symptômes qui nécessitent des soins et qui engendrent des coûts" ne doit être "privée d'une affection longue durée" et donc d'un accès à ce dispositif qui concerne, à ce jour, "plusieurs milliers de femmes".

Cet élargissement, Olivier Véran l'a "annoncé dans le comité de stratégie et aux associations de patientes qui se mobilisent aux professionnels". Un premier comité de pilotage interministériel, qu'il a présidé, s'est en effet penché lundi 14 février sur la stratégie de lutte contre l'endométriose, dont souffre jusqu'à une femme sur dix en France, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé début janvier un plan national contre cette maladie.

"Ça ne veut pas dire que toutes les patientes, dès qu'elles sont diagnostiquées pour une endométriose doivent être considérées comme une longue maladie, d'ailleurs ce n'est pas forcément la demande de toutes les associations", a-t-il affirmé, car "vous pouvez avoir une forme d'endométriose heureusement légère ou par moments qui soit très active et à des moments, pendant plusieurs années, vous laisse tranquille". "Il faut adapter à la carte pour chaque patiente et c'est ce traitement, cet abord individuel et spécialisé des choses que nous voulons", a-t-il ajouté.