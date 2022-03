Ehpad : en Bretagne, une maison de retraite recrée l'ambiance d'un village

À Guingamp (Côtes-d'Armor), un Ehpad recrée l'ambiance d'un village pour ses résidents. Atelier percussions ou grasse matinée, les personnes hébergées peuvent choisir leur programme. "Pour nous, c'est le rythme du résident en priorité, le résident au centre, mais jamais nous qui imposons au résident", témoigne Caroline Dagorne, aide-soignante. Café, restaurant et épicerie sont présents à l'Ehpad, pensé comme un village. Les résidents les plus dépendants sont aussi mis à contribution. "Il y a un lien fort qui va se tisser entre l'habitant et le soignant", explique Corinne Antoine Guillaume, directrice de la résidence Kersalic.

Moins d'antidépresseurs et d'anxiolytiques prescrits

Dans cet Ehpad, la dose d'anxiolytiques, de neuroleptiques et d'antidépresseurs a été diminuée de moitié chez les résidents. Les soignants sont également moins absents. Ailleurs en France, une crèche a été installée dans une maison de retraite à Marseille (Bouches-du-Rhône).