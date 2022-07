Économie : le déficit de la sécurité sociale est moins important que prévu

16,8 milliards d’euros : c’est le montant estimé du déficit de la sécurité sociale. Bien que la somme soit élevée, c’est 3,6 milliards de moins que ce qui était prévu. Ce bon chiffre est principalement obtenu grâce aux recettes très importantes de la sécurité sociale. L’entité a perçu 15,6 milliards d’euros en plus par rapport à ce qui était initialement évalué.



La crainte d'une huitième vague de Covid-19

La pandémie liée au Covid fait redouter un fort déficit de la branche maladie de la sécurité sociale. "On peut s’attendre à un surcroît de dépenses si jamais on avait une nouvelle vague, une huitième vague, à la fin de l’année. On peut avoir une hausse de dépenses s'il y a un besoin à nouveau d’augmenter les salaires, si jamais on avait une crise sociale", analyse Frédéric Bizard, économiste de la santé. À noter que certaines branches, comme les retraites, sont en bonne santé économique.