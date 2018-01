DIRECT. Grève inédite dans les maisons de retraite pour dénoncer les manques de moyens

Ce qu'il faut savoir

Syndicats, patronat et retraités main dans la main face au manque de moyens. Les organisations professionnelles CGT, CFDT, FO, Unsa et CFTC de la santé appellent à la grève mardi 30 janvier les personnels des établissements accueillant des personnes âgées (Ehpad) pour dénoncer l'insuffisance de moyens et de personnel. Une démarche effectuée avec le soutien de l'association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) et d'associations de retraités. Suivez la journée de mobilisation en direct avec franceinfo.

Rassemblements à Paris et Marseille. A Paris, des manifestants se rassembleront à 14 heures devant le ministère des Solidarités et de la Santé. Une délégation doit y être reçue. A Marseille, une manifestation à l'appel de la CGT aura lieu devant la préfecture à partir de 10 heures. Un débrayage est prévu dans les établissements.

La continuité des soins assurée. "Il n'y aura pas un grand rassemblement unique mais une diversité de petites mobilisations", avaient annoncé jeudi des représentants de l'intersyndicale, car "il est nécessaire d'assurer la continuité des soins et de ne pas abandonner les aînés". "Je peux vous assurer qu'il y aura du monde", a pour sa part prédit le leader de la CGT, Philippe Martinez.



Une centaine de grèves en 2017. Depuis plusieurs mois, les personnels réclament "davantage de moyens humains pour plus de dignité". En 2017, une centaine de grèves dans des Ehpad ont été recensées, dont la plus médiatique, aux Opalines à Foucherans (Jura), a duré près de trois mois.