Diabète : un pâtissier élabore des gâteaux sans sucre

Les étals ressemblent à ceux d'une pâtisserie classique : éclairs, sablés ou encore tartelettes, tout y est. Excepté le sucre. Tous les gâteaux de cette boutique sont élaborés avec quatre fois moins de sucre qu'une recette traditionnelle. Pour faire sans, le pâtissier utilise plusieurs substituts, comme le sucre de raison, dont l'indice glycémique est particulièrement bas.

Clientèle multiple

Cet ancien basketteur s'est reconverti derrière les fourneaux. Lui-même atteint d'un diabète de type deux, il a décidé de fonder ce concept. Quand on est diagnostiqué, "on se dit, je ne pourrais plus manger ça", raconte celui dont la pathologie a été découverte il y a deux ans.

Ses pâtisseries n'attirent pas que les diabétiques, mais aussi une clientèle en quête de produits sains. "On arrive à se faire plaisir tout en pensant à soi", admet une cliente. Le pâtissier ambitionne d'ouvrir plusieurs boutiques en France et à travers le monde.





Le JT

Les autres sujets du JT