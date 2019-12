Déserts médicaux : une maison pour attirer les futurs médecins dans la Loire

Fidéliser ses internes dans une région qui manque de médecins. La commune de Charlieu dans La Loire a mis en place une villa pour loger les étudiants en médecine. Les 3600 habitants sont soulagés, une maison de santé a ouvert ses portes il y a un an et demi avec six médecins généralistes.

Une villa à disposition des internes

Pour attirer les internes de la faculté de Lyon (Rhône) ou de Saint-Etienne (Loire), la communauté de communes leur met une villa à disposition. "S’il n'y avait pas cette villa, peut-être que je n'aurais pas pris ce stage, parce que c'est quand même loin. Je mets 1h30-1h40 pour venir de Lyon. La villa m'aide sur le plan organisationnel", explique Léo Duquenne, interne en huitième année de médecine. L'idée de la villa vient du docteur Lisa Otton, médecin généraliste. Elle a lancé ce projet il y a sept ans. Son but est de fidéliser les internes et leur donner envie de rester dans la région.

