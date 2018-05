Déserts médicaux : quelle ampleur et quelles solutions ?

On constate l'apparition de déserts médicaux dans certains départements en France. Y aurait-il de moins en moins de médecins en France ? "Contre toute attente, non. Leur nombre augmente. On compte 226 000 médecins en France, soit 10 000 de plus qu'en 2012. Mais la part des généralistes stagne. Elle n'augmente que de 0,7 %, contre 8 % pour les spécialistes comme les ophtalmologues ou les anesthésistes. Même si les autorités de santé prévoient que le nombre des médecins va continuer d'augmenter, ce ne sera toujours pas suffisant pour répondre aux besoins croissants des dix prochaines années", explique la journaliste Julie Beckrich.



Miser sur les infirmières

Une des solutions pourrait être de miser sur les infirmières. "Leur nombre va augmenter significativement d'ici à 2040 : +53 %. Elles et ils seront 881 000 à cette date. Aujourd'hui, un décret est en projet pour créer le statut d'infirmier de pratique avancée. Ce seront des infirmiers qui feront deux années d'études supplémentaires et qui auront de nouvelles responsabilités dans la prise en charge des patients. Ils pourront, par exemple, prescrire et interpréter les examens biologiques ou renouveler des ordonnances", précise la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT