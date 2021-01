Covid-19 : le collectif citoyen sur la vaccination se réunit pour la première fois

Le collectif citoyen de 35 personnes, 17 hommes et 18 femmes, sur les vaccins, s’est réuni pour la première fois à Paris, samedi 16 janvier. Marjorie, habitante d’un petit village de la Drôme, en fait partie. Chargé de faire remonter les interrogations et les questionnements des Français sur la vaccination, elle prend son rôle à cœur. "On dit souvent qu’on n’est pas écoutés, mais là on nous dit qu’on peut poser des questions et dire ce qu’on ressent autour de nous, ce n’est pas tous les jours", confie-t-elle. A l’autre bout de la France, sur les bords de la Loire, Jessica Lancelot, directrice d’un camping, est toute aussi étonnée de faire partie de cette initiative.

Un rôle consultatif

Le comité doit représenter la société française dans son ensemble, et comprend des pro et anti-vaccins, ainsi que des indécis. Il remettra son premier rapport le 23 février et suivra la campagne de vaccination jusqu’à l’été. Son rôle est "d’accompagner cette campagne vaccinale, et de pouvoir favoriser son appropriation pour qu’elle réussisse le plus possible, en faisant remonter les doutes et les solutions", précise Stéphanie Goujon, co-rapporteuse de la commission vaccination du Conseil économique social et environnemental (CESE), dont dépend le collectif.