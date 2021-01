Covid-19 : la Belgique ferme ses frontières

H. Puffeney, J. Gasparutto, F. Furnemont, C. Beauvalet, Furnemeont, C. Beauvalet

H. Puffeney, J. Gasparutto, F. Furnemont, C. Beauvalet, Furnemeont, C. Beauvalet France 3 France Télévisions

À la gare de Bruxelles (Belgique), la police ne contrôle que l’identité des passagers, samedi 23 janvier et leur quarantaine au retour de certains pays. Mais à compter de mercredi prochain, pour se protéger du Covid-19, de ses variants et d’une troisième vague meurtrière, la Belgique se barricade et interdit les voyages jugés non essentiels.

Un moyen d’éviter le reconfinement

“Les voyages avec un caractère récréatif ou touristique sont interdits. Cela vaut pour les voyages à partir de notre pays, mais également vers notre pays", a expliqué Alexander de Croo, Premier ministre. Pour le moment, cette interdiction vaut jusqu’au 1er mars. Dans un pays où le Covid-19 a tué 20 000 personnes pour 11 millions d’habitants, c’est aussi un moyen d’éviter le reconfinement

