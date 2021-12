Covid-19 : à quoi faut-il s’attendre après le Conseil de défense sanitaire ?

Alors qu’il y a plus de 100 000 contaminations par jour et une propagation rapide du variant Omicron, quelles mesures pourrait annoncer le gouvernement à l’issue du Conseil de défense sanitaire prévu lundi 27 décembre ? Un isolement allégé serait à l’étude. Aujourd’hui, c’est sept jours quand on est cas contact avec Omicron et 17 si on partage le domicile de la personne contaminée. Mais le risque est la paralysie de l’économie.

Un super pass sanitaire à l’étude



Une personne positive contamine environ dix personnes. À un rythme actuel de 100 000 positifs par jour, il y aurait donc un million de cas contact quotidiens. Le pays se retrouverait donc avec plusieurs millions d’arrêts maladie en même temps. C’est une stratégie que le gouvernement pourrait changer. L’autre piste envisagée : un super pass. Le pass sanitaire actuel pourrait être remplacé par un pass vaccinal. Les tests ne seront plus possibles. Pour le valider, il faudra avoir reçu ses trois doses de vaccin. Mais il pourrait être complété par un super pass dans les lieux à haut risque comme les stades, les salles de concert ou les boîtes de nuit : trois doses de vaccin avec un test négatif.