Carnet de santé : ce qui change

Mesurer la taille des enfants, le Dr Sylvie Hubinois, pédiatre, le fait régulièrement. Avec 41 autres médecins, la pédiatre a mesuré 260 000 enfants de la naissance à 18 ans et toutes les courbes de croissance ont été réactualisées. Résultat : un enfant jugé grand pour sa taille ne l'est plus forcément.

Aujourd'hui, une fillette de 10 ans mesure 1,40 mètre contre 1,35 mètre il y a 50 ans, soit 5 centimètres de plus. Les précédentes mesures ont été prises sur des enfants nés dans les années 50 qui n'ont plus rien à voir avec ceux de l'après-guerre.

De nouvelles recommandations

Autre changement sur le carnet de santé : les recommandations. Il est désormais conseillé d'utiliser des biberons sans bisphénol A, d'éviter de donner des tablettes ou des smartphones aux enfants pour les calmer ou encore de faire dormir bébé dans la chambre des parents pendant les six premiers mois. Les 11 vaccins, contre trois auparavant, ont également été intégrés.

