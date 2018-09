Budget 2019 : la fin du trou de la Sécurité sociale

Plus aucune perte d'argent pour la Sécurité sociale en 2019. Ses comptes sont désormais dans le vert avec plus 700 millions d'euros prévus en 2019. La fin du fameux trou de la Sécu qui perdure depuis dix-huit ans. Un casse-tête pour tous les gouvernements. Cet excédent réside d'abord dans un vaste plan d'économies demandé à l'Assurance maladie, moins 3,8 milliards d'euros en 2019, qui touche l'hôpital, la médecine de ville et l'industrie pharmaceutique. Un effort similaire à 2017, mais c'est surtout un coup de rabot sur certaines prestations sociales qui explique la fin du déficit.

Une dette qui reste de 120 milliards d'euros

La faible revalorisation des allocations familiales et des pensions de retraite représente 1,8 milliard d'euros d'économies supplémentaires. Si la Sécurité sociale ne prend plus d'argent, sa dette, elle, n'a pas disparu. Elle s'élève à 120 milliards d'euros. Une somme que le gouvernement s'est engagé à rembourser d'ici 2024.

