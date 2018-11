Aux Etats-Unis, les médecins montent au créneau contre le lobby des armes

Plusieurs médecins se sont prononcés contre la vente d’armes à feu semi-automatiques. La NRA leur a demandé de se mêler de leurs affaires : ils répliquent en publiant des photos de blocs opératoires ensanglantés après des tueries.

Depuis janvier 2018, 312 tueries de masse ont eu lieu aux Etats-Unis. Dernière en date, celle du 7 novembre, au cours de laquelle un homme a ouvert le feu dans un bar de Californie, tuant 12 personnes. Les médecins américains sont désormais habitués à soigner des plaies qui s’apparentent à des blessures de guerre, et plusieurs d'entre eux se sont opposés à la vente d’armes à feu semi-automatiques et de chargeurs à grande capacité dans la très influente revue Annals of Internal Medicine.

Une prise de position qui a ulcéré le lobby des armes (National Rifle Association ou NRA). "Quelqu’un devrait dire à ces médecins suffisants opposés aux armes à feu de se mêler de ce qui les regarde" ["to stay in their lane"], a tweeté la NRA le 7 novembre. Les médecins concernés ont aussitôt répliqué avec un hashtag, #ThisIsMyLane ("ça me regarde"), pour montrer le quotidien de leurs interventions.

Someone should tell self-important anti-gun doctors to stay in their lane. Half of the articles in Annals of Internal Medicine are pushing for gun control. Most upsetting, however, the medical community seems to have consulted NO ONE but themselves. https://t.co/oCR3uiLtS7 — NRA (@NRA) 7 novembre 2018

"Quelqu’un devrait dire à ces médecins suffisants opposés aux armes à feu de se mêler de ce qui les regarde. La moitié des papiers dans Annals of Internal Medicine sont pro-contrôle de la vente d'armes. Mais ce qui nous navre encore plus, c'est que la communauté médicale ne semble avoir consulté PERSONNE D'AUTRE qu'elle même."

10 GSWs last night kept us pretty busy! All in a day’s work, right, @NRA? #ThisISMyLane pic.twitter.com/ggHqyeKyT7 — Ben Marg. (@askaboutjack) 14 novembre 2018

"10 blessures par balles... Nous avons été très occupés ! Mais c'est notre job, n'est-ce pas ?"

"Hé ho, la NRA. Quand vos vêtements seront trempés de sang et de larmes, vous pourrez venir me voir."

"Nous tenons la main des victimes jusqu’à leur dernier souffle"

Le 12 novembre, plusieurs médecins ont continué la mobilisation en signant une tribune dans le journal USA Today. "Nous ouvrons des poitrines et tenons des cœurs entre nos mains dans l’espoir de les ramener à la vie. Nous faisons de notre mieux pour réparer des organes pulvérisés et des os brisés. Nous apportons des soins psychologiques aux proches et aux parents des enfants assassinés, mais aussi aux survivants. […] Nous aidons nos propres équipes à surmonter le traumatisme. Nous tenons la main des victimes jusqu’à leur dernier souffle. Nous accompagnons les parents dans la salle d’opération afin qu’ils puissent voir leur enfant mort une dernière fois avant même qu’ils aient pu comprendre la nouvelle", déclarent-ils.

Aux Etats-Unis, le droit de posséder et de porter une arme à feu est garanti par le deuxième amendement de la Constitution. Ce droit peut néanmoins être aménagé au niveau fédéral. On estime qu’environ 300 millions d’armes à feu sont détenues par des particuliers dans le pays. Dans un rapport publié il y a un an, le Centre fédéral de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américain faisait état de 36 252 morts par arme à feu en 2015. Parmi ces décès, 12 979 homicides. D’après la Gun Violence Archive, un groupe de recherche qui recense les morts par armes à feu, 584 mineurs ont été tués ou blessés aux Etats-Unis depuis le début de l’année.