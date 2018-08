Alimentation : faut-il taxer le sel ?

Chaque jour, les Français mangent sans le savoir 10 g de sel. Plats préparés, gâteaux, biscottes : le sel s'insinue partout et sa surconsommation provoque des risques d'hypertension, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Cinq ans après la taxe soda, une taxe sur les produits trop salés est en discussion à l'Assemblée nationale et devra être proposée dans le courant du mois de septembre.

Une taxe incitative pour les industries agroalimentaires

Pour le scientifique Pierre Meneton, contraindre les industriels est l'unique manière de changer les habitudes alimentaires. "Soit le surcoût sera répercuté sur le prix de vente et l'entreprise perdra des clients, soit elle ne répercutera pas et ses marges diminueront. On peut penser que c'est une bonne incitation", explique-t-il. Aujourd'hui les 3/4 de nos apports en sel proviennent des aliments transformés. L'industrie agroalimentaire devrait logiquement combattre une loi qui taxerait le sel.

