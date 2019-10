Alimentation : comment allier santé et plaisir au quotidien

Comment peut-on allier santé et plaisir dans son assiette ? Cela passe par le quotidien, assure Santé publique France, qui publie une étude sur la question. Vous pouvez améliorer votre assiette en ajoutant dans un premier temps des légumes secs (lentilles, fèves, haricots), ainsi que des féculents complets, comme le pain et les pâtes. 60% des français ne mangent pas de produits céréaliers complets, alors qu'il faudrait en manger plusieurs fois par semaine.

32% d'adultes en surpoids

Pour une alimentation équilibrée, il y a trois pratiques : augmenter sa consommation en fruits et légumes, aller vers des produits bio ou locaux, et surtout, réduire la consommation d'alcool, de charcuterie ou de viande. En France, du côté des adultes, 32% sont en surpoids et 17 sont obèses. Des caractéristiques qui augmentent les risques de santé, notamment cardiaque, ainsi que les cancers.

