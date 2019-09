Alcoolisme : faut-il surtaxer les bières très alcoolisées ?

Des canettes de bière très alcoolisées, jusqu'à 16 degrés d'alcool, fleurissent dans les magasins et sont particulièrement prisées des jeunes, ce qui amène le président de la Ligue contre le cancer à demander un durcissement de la réglementation. Car avec leurs couleurs chatoyantes et leurs prix bas pour des contenances de 50 cl, elles sont très accessibles. Et leur danger est bien réel. Consommer une canette entière revient à boire l'équivalent d'une bouteille de vin entière ou d'un grand verre de whisky.

L'alcoolisme fait 41 000 morts par an

Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, demande une taxation au degré d'alcool, "de telle sorte que plus on monte, plus la taxation par degré alcoolique est importante, qu'elle soit hors de prix", explique-t-il à propos de ces bières. Pour les spécialistes, l'usage festif d'alcool chez les jeunes est l'un des premiers pas vers l'alcoolisme. En France, 41 000 personnes en meurent chaque année.

