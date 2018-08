Alcool : le bon cru de l'économie

À Fleurie (Rhône), une commune de 1 300 habitants au coeur du vignoble du Beaujolais, on compte pas moins de 80 viticulteurs. "La vie locale du village c'est la vigne, et tout le monde se rattache à la vigne", explique Alain Coudert, vigneron. Chaque année, 60 000 bouteille sortent de son exploitation. Dans le village, un restaurant a ouvert en plein coeur du vignoble avec une belle carte des vins pour séduire les gens du coin et les touristes.

La filière alcool est un marché florissant. 20% du vin du monde est produit par la France. En 2017, la France a expédié près de 199 millions de caisses de vin ou d'alcool forts dans le monde pour un chiffre d'affaires de 12,9 milliards d'euros. Une bonne santé financière qui place l'alcool en deuxième position des exportations, juste derrière l'aéronautique. Cela lui donne aussi un poids politique. À l'Assemblée, il y a deux commissions spécialisées dans l'économie viticole avec 110 et 107 députés respectivement. Le vin est un fleuron national défendu jusqu'à la tête de l'État. Ce lobby de la filière alcool est dénoncé par les associations de préventions des risques. En France, cette filière représente 800 000 emplois directs ou indirects.

