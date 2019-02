Alcool : la consommation des Français ne baisse pas

C'est un chiffre qui ne baisse plus depuis au moins six ans. Chaque année en France, l'alcool est responsable de près de 41 000 décès. C'est plus de 7% de la mortalité totale. Les Français comptent toujours aujourd'hui parmi les plus gros buveurs au monde. On consomme en moyenne 11,7 litres d'alcool par an, et par personne, soit près de 1 000 verres chaque année. Beaucoup, pourtant, ont l'impression de rester raisonnables.

Ne pas consommer au moins deux jours par semaine

La consommation est excessive selon les autorités sanitaires. Elles préconisent de ne pas dépasser deux verres d'alcool par jour, que ce soit de la bière, du vin ou un alcool fort, et de ne pas consommer au moins deux jours par semaine. Pour faire baisser la mortalité, les associations réclament des mesures de prévention plus efficaces, notamment auprès des jeunes. Autre proposition : augmenter le prix minimum de l'alcool pour stopper la consommation des plus jeunes, et diminuer celle des gros buveurs.

