Agnès Buzyn promet la prise en charge à "100%" du dépistage du cancer du col de l'utérus

La ministre de la Santé a affirmé dimanche sur France Inter que "cela va éviter 3 000 cas de cancer du col inutiles par an et 1 000 morts par an".

La ministre de la Santé Agnès Busyn, dimanche 25 mars sur France Inter et franceinfo Canal 27. (RADIO FRANCE)

