1er janvier : des lunettes intégralement remboursées

Les lunettes deviennent-elles gratuites ? "On peut le dire en effet, des lunettes 100% remboursées. Ça sera possible dès demain. Chaque opticien est désormais dans l'obligation de proposer une gamme de 55 modèles dont 20 dédiés aux enfants", explique Sandrine Aramon.

Des modèles dans l'air du temps qui peuvent séduire un très large public

Quel style esthétique auront ces lunettes ? "Coloris, matières, styles... ce sont des modèles dans l'air du temps qui peuvent séduire un très large public. Par contre c'est rose et bleu pour les enfants, on est un petit peu dans le cliché. Un autre impératif pour les professionnels, les verres doivent être anti-reflets, durcis, anti-rayures et amincis. Et bien évidemment, la monture doit être d'une solidité à toute épreuve", indique Sandrine Aramon. Pour pouvoir bénéficier d'une paire gratuite, les patients ont l'obligation d'avoir une mutuelle. Cette réforme s'adresse aux personnes ayant une complémentaire santé et ce n'est pas le cas pour trois millions de Français.

