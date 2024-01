Plan de lutte contre l'infertilité : "L'enjeu, c'est vraiment la question du choix", estime la fondatrice de l'association Chemins d'avenirs

Lors de sa conférence de presse, mardi 16 janvier, Emmanuel Macron a annoncé qu'"un grand plan de lutte" contre l'infertilité "sera engagé". Invitée du 12/13 info, vendredi, la fondatrice de l'association Chemins d'avenirs revient sur ces annonces.

En 2023, le nombre de naissances est passé sous la barre symbolique des 100 000, une première depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. "La natalité baisse aussi parce que l'infertilité progresse", a déclaré Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse, mardi 16 janvier, annonçant qu'"un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé" et évoquant "une forme de tabou du siècle". Salomé Berlioux, fondatrice de l'association Chemins d'avenirs et coauteure du premier rapport sur l'infertilité remis il y a deux ans à l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran, indique vendredi dans le 12/13 info, au sujet des déclarations du chef de l'État : "On était vraiment très nombreux à les attendre."



"On ne s'est jamais attaqué à un sujet tabou de manière tiède"



Salomé Berlioux, dont le livre La Peau des pêches (Stock) raconte sa propre expérience sur le sujet, indique que l'infertilité touche directement 3,3 millions de Français. "En réalité, le chiffre double puisque que c'est le couple qui est concerné", précise-t-elle. Selon la fondatrice de l'association Chemins d'avenirs, les annonces d'Emmanuel Macron montrent "la volonté présidentielle de prendre ce sujet en main, et de lui donner autant d'ampleur qu'il en a besoin pour que les lignes bougent". "On ne s'est jamais attaqué à un sujet tabou de manière tiède, avec le dos de la cuillère. Il faut y aller franchement. C'est ce que j'entends là-dedans", ajoute-t-elle.



"L'enjeu, c'est vraiment la question du choix, en réalité, que les couples qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants puissent ne pas en avoir sans qu'on ne les embête sur le sujet, et que ceux qui ont envie d'en avoir puissent surmonter la question de l'infertilité quand elle se pose à eux", résume Salomé Berlioux.