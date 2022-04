Piqûres sauvage : vive inquiétude dans les boîtes de nuit

Les témoignages se multiplient. Le phénomène dit des "piqûres sauvages" inquiètes de plus en plus. Depuis plusieurs semaines, de mystérieuses traces de piqûres sont retrouvées sur le corps des danseurs en lendemain de soirée. Et si dans les équipes dédiées à la sécurité, on se veut particulièrement vigilant, repérer des seringues est très compliqué.

Aucun suspect arrêté

À Toulouse (Haute-Garonne), trois plaintes ont déjà été déposées cette semaine. Depuis deux mois au total, une soixantaine de cas a été relevée un peu partout en France. Les victimes s'inquiètent d'une contamination au VIH. "Moi, j'ai beaucoup stressé. En plus, j'avais beaucoup d'amis qui me recommandaient le TPE, c'est le traitement post-exposition", confie l'une des victimes. Si certains clients ont fait des malaises, aucune trace de drogue n'a été identifiée dans leur sang. Pour l'heure, aucun suspect n'a été arrêté.