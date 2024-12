Services publics : un camion France services aide les habitants isolés à réaliser leurs démarches administratives numériques

Un accès à une douzaine de services publics, de l'aide aux démarches ou des dépannages internet... C'est ce que propose le camping-car de Christelle Pignol et Céline Grave, deux conseillères France services qui sillonnent l'Hexagone pour aider les Français éloignés du numérique.

Christelle Pignol et Céline Grave forment un duo bien rodé. Les deux femmes sont conseillères France services itinérantes, leur bureau tient dans un camping-car. "Ce matin, on va installer notre permanence dans un village, on va apporter l'administration aux personnes qui rencontrent des difficultés à avoir accès au numérique", explique Christelle.

Un accès à 12 organismes publics

Ce matin-là, leur camion fait route vers Blesle, une petite commune de 600 habitants en Haute-Loire. La Poste, France Rénov', ou encore l'Assurance retraite font partie des 12 organismes publics auxquels le guichet itinérant permet d'accéder. Les conseillères résolvent aussi des problèmes de connexion internet.

Une aide-soignante aimerait savoir combien de trimestres elle doit encore travailler. Mais elle a égaré ses identifiants et ne peut donc plus se connecter à son compte de l'Assurance retraite. Le bus vient à Blesle une demi-journée par mois. Il existe 140 véhicules de ce type en France. Celui-ci est financé à 50% par l'État et sillonne une liste de 27 communes, une par jour.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.