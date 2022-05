Réseaux sociaux : un professeur de droit fait de la vulgarisation de façon ludique

Morgan Chervet est enseignant en droit à l'université. Lorsqu'il termine ses cours, il continue de transmettre sa matière de prédilection, mais en la vulgarisant sur les réseaux sociaux. Des vidéos courtes et percutantes, qu'il souhaite avant tout pédagogiques. "Ça peut être du droit du travail, ça peut être de la culture juridique, ça peut être aussi des conseils pour les étudiants", explique-t-il. Il compte 140 000 abonnés, et se fait appeler JuriXio sur les réseaux sociaux. Il aborde toutes les notions du droit de façon ludique.



Un cultivateur donne ses conseils en jardinage

"Le droit, quand on l'aborde d'une certaine façon, c'est passionnant. On se rend compte que c'est quelque chose qui nous concerne dans la vie de tous les jours", témoigne Morgan Chervet. Sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Valérie Heurtel revient sur d'autres initiatives similaires, comme celle d'un cultivateur qui compte 630 000 abonnés sur TikTok, et prodigue ses conseils en jardinage.