Reportage "J'économise 50 euros par mois" : à Montreuil, près de 5 000 habitants profitent d'une mutuelle communale

La ville de Montreuil, en Seine-Saint-Denis, a été la première ville de plus de 100 000 habitants à se lancer en 2018, et proposer à ses habitants une mutuelle communale. Un dispositif qui rend accessible à tout le monde, sans condition, de bénéficier d'une mutuelle à petit prix, alors que 5% de Français n'en ont pas, et que les tarifs vont augmenter d'environ 8%, selon la Fédération Nationale de la Mutualité Française.

La Ville joue depuis six ans le rôle d'intermédiaire entre une mutuelle partenaire et les habitants. En février, cet organisme partenaire a changé : c'est désormais la Mutuelle Familiale qui accueille les Montreuillois en plein centre-ville. Tatiana, 76 ans, a fait partie des premières à bénéficier de cette mutuelle communale en 2018. "On dépense dans beaucoup de choses, les lunettes, les dents. Avec l'âge, les tarifs sont plus importants", regrette-t-elle.

Selon la mairie de Montreuil, la différence de tarif avec un contrat classique individuel peut atteindre plusieurs dizaines d'euros par mois pour ceux qui choisissent des niveaux de garantie élevée, comme Jean, 80 ans.

"Cela me permet d'économiser 50 euros par mois, puisque j'ai pris le maximum de la couverture. Sur une année, ça représente pas mal d'argent quand même." Jean, 80 ans, un habitant de Montreuil à franceinfo

En six ans, 4 800 Montreuillois ont souscrit à la mutuelle communale. Avant cela, un tiers d'entre eux n'avait pas de complémentaire santé, selon la mairie, qui a d'ailleurs été très vigilante sur la question des tarifs au moment de changer de partenaire.

Des tarifs stables pendant deux ans

Vincent Kauffman, directeur adjoint à la Santé de la ville de Montreuil, explique le déroulement des négociations : "On a indiqué aux partenaires qu'on souhaitait avoir une proposition à leurs mains, mais qui nous indiquait comment ils souhaitaient maîtriser les tarifs dans la durée du contrat. Cela a a été un élément qui a participé de la décision politique."

La Mutualité familiale s'est donc engagée à ne pas toucher à ses tarifs au moins pendant deux ans. La suite dépendra, selon l'organisme, des choix politiques sur ce que rembourse l'assurance-maladie. En attendant, des centaines de personnes ont adhéré depuis le début de l'année à cette mutuelle communale, accessible à tous, à condition d'habiter ou d'étudier à Montreuil. Le dispositif est aussi élargi à tous les agents territoriaux de la ville.