"MaPrimeRénov'" : le dispositif étendu à tous les foyers

C. Vérove, F. Bohn, C. Baume, C. Gindre France 3 France Télévisions

Le dispositif "MaPrimeRenov'" est, depuis lundi 11 janvier, étendu à tous les foyers, quels que soient leurs revenus. Pour une propriétaire, il s'agit de la dernière mesure avant le devis des travaux. Elle a acheté sa maison en 2017 et envisage d'isoler l'extérieur. Le chantier va lui coûter 11 000 euros, mais lui promet des économies sur les factures d'énergie. Si elle saute le pas, c'est parce qu'elle et son mari sont désormais éligibles à l'aide financière à la rénovation énergétique.

Jusqu'à 90% de la facture subventionnée

"À 11 000 euros, si on avait dû réaliser les travaux aujourd'hui sans la 'Prime Rénov', nous ne l'aurions pas fait. Mais, aujourd'hui, grâce à cette prime et une économie de 3 000 euros, on réalise les travaux", explique l'intéressée. Jusque-là réservé aux ménages les plus modestes, le dispositif est désormais étendu à tous les propriétaires occupants et aux copropriétés. Selon les revenus des bénéficiaires, la facture peut être subventionnée jusqu'à 90%.

