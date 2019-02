Les maisons de services au public, véritable soutien dans les démarches administratives

La maison de services au public de Trappes (Yvelines) est devenue un lieu incontournable. Dans cette ville au passé ouvrier, 60% des habitants vivent en HLM (habitation à loyer modéré) et ce point d'aide ouvert à tous est souvent débordé. 13 médiateurs sont là pour aider les citoyens dans toutes les démarches administratives pour lesquelles ils sont perdus. Kamissa Sissako n'a jamais été à l'école. L'écriture d'une simple lettre est un obstacle pour elle, alors la maison de services au public est un véritable soutien au quotidien.

300 000 euros par pour faire vivre la maison

Plus de 80 personnes se présentent ici chaque jour et les conseillers sont polyvalents. La maison est financée par l'agglomération, l'État et les différents organismes représentés comme la CAF. Au total, un budget de 300 000 euros par an. Sans cette structure, les habitants affirment qu'ils se sentiraient abandonnés.