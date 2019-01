Frais de santé : ce qui change en 2019

Les dépenses de santé des patients vont-elles s'alléger en 2019 ? Tour d’horizon des changements économiques en matière de santé.

Les actes médicaux « coûteux » moins remboursés

Les actes médicaux, dont le coût est supérieur ou égal à 120€, sont moins bien remboursés. Il s’agit, par exemple, des opérations chirurgicales. Avant, l’assuré payait 18€. Depuis le 1er janvier, cette participation forfaitaire passe à 24€. Soit une hausse de 6€ ! Dans la majorité des cas, cette participation est prise en charge par la mutuelle. Mais, les assurés risquent tout de même d’être mis à contribution. Selon la Mutualité française, cette hausse de la participation forfaitaire va couter 40 millions d’euros par an aux complémentaires santé. Elles risquent de répercuter cette hausse sur les cotisations des assurés.

Les tarifs de certaines audioprothèses plafonnés à 1 300€

Depuis le 1er janvier, il existe des audioprothèses dites « 100 % santé ». Leur prix de vente est plafonné à 1 300€. C’est le premier acte de la réforme du reste à charge zéro. Pour ne plus rien payer, il faudra attendre 2021.

De nouvelles consultations prises en charge à 100%

Cela concerne d’abord les examens dits obligatoires pour les enfants de moins de 6 ans. Il s’agit, par exemple, de la consultation à la sortie de la maternité pour les nouveau-nés, les suivis mensuels jusqu’au 6 mois du bébé…

Le test sanguin de dépistage de la Trisomie 21 remboursé

Efficace à plus de 99%, ce test permet d’analyser l’ADN du bébé, à partir d’une simple prise de sang chez la femme enceinte. Cet examen coûte environ 390 euros. Désormais, il est entièrement remboursé par l’Assurance maladie. Cette nouvelle technique vise à faire baisser le nombre d’amniocentèses, un examen invasif et donc potentiellement à risque. Il est recommandé par la Haute Autorité de Santé depuis plus d’un an et demi. Mais, les décrets pour le remboursement sont parus seulement au Journal officiel jeudi 27 décembre.

Les perruques pour le cancer bientôt intégralement remboursées

A partir du mois d’avril, les patients sous chimiothérapie devraient avoir accès à des perruques de meilleure qualité. Leur remboursement va passer de 125€ à 350€.